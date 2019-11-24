Читатели "Российской газеты" интересуются: а индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала. Причем, как полностью всей суммы, так и остатка, если часть средств, например, получена в виде ежемесячных выплат.

Индексируется маткапитал автоматически на размер годовой инфляции, уточнили в ПФР. Напомним, что сегодня размер маткапитала составляет 453 026 рублей. Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С 2018 года появилось новое направление использования средств материнского капитала - ежемесячная выплата, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами. В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

При этом председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что семьи не стоит ограничивать в направлениях при распоряжении материнским капиталом. "Современная жизнь течет так быстро, что те формы использования материнского капитала, которые были изначально заложены, уже "стали отставать от жизни", - считает сенатор. Впрочем, тенденции к расширению материнских денег уже налицо. Так, правительством уже одобрен законопроект о возможности использования маткапитала на строительство дачи. "Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок", - сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. "Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома", - уточнил глава ведомства.

А на днях ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями.

Сейчас, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, тратить маткапитал можно на оплату услуг как государственных, так и частных детских садов. "Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком. Во всех этих случаях необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг", - отметили в ПФР. При этом если до 2018 года маткапиталом можно было расплачиваться за услуги садиков только после достижения ребенком 3-летнего возраста, то в 2018 году в программу материнского (семейного) капитала были внесены изменения, давшие возможность направить средства сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Однако закон пока не разрешает расходовать материнские деньги на садики, созданные индивидуальными предпринимателями. А также на воспитателей - индивидуальных предпринимателей. Хотя частные садики по большей части и создаются в форме ИП.

Депутаты как раз и предлагают распространить действие маткапитала на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования и воспитания.