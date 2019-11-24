В Совфеде оценили новые санкции США против "Северного потока-2"

Цеков уверен, что газопровод "Северный поток-2" будет завершен и начнет подавать газ в страны Евросоюза, как это и было запланировано.

- Тем не менее, Соединенные Штаты никак не могут смириться с тем, что они уже потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы, - отметил Сергей Цеков.

По мнению сенатора, такое санкционное давление США на своих союзников в ЕС и Россию приведет лишь к тому, что компании, против которых направлены санкции, найдут новые возможности для реализации совместных проектов.

Ранее глава сенатского комитета США по иностранным делам Джим Риш вынужден был признать, что возможности давления на компании, реализующие проект "Северный поток-2" все более сужаются. Это становится очевидным, судя по темпам строительства. Несмотря на это, США не намерены отказываться от стремления принудь компании-партнеры проекта, остановить свое участие в нем. В своих высказываниях американский политик перешел к прямым угрозам, заявив в адрес западноевропейских участников проекта, что "это дорого им обойдется". По словам Джима Раша, США готовы включить санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.