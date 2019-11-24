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24.11.2019 12:20
Рубрика: В мире

В Совфеде оценили новые санкции США против "Северного потока-2"

Текст: Сергей Винник
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год. Такие действия не способны остановить ввод в строй нового газопровода, заявил RT член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, но приведут к консолидации тех участников проекта, против которых направлены санкции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цеков уверен, что газопровод "Северный поток-2" будет завершен и начнет подавать газ в страны Евросоюза, как это и было запланировано.

В Госдуме усомнились, что санкции остановят "Северный поток-2"

- Тем не менее, Соединенные Штаты никак не могут смириться с тем, что они уже потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы, - отметил Сергей Цеков.

По мнению сенатора, такое санкционное давление США на своих союзников в ЕС и Россию приведет лишь к тому, что компании, против которых направлены санкции, найдут новые возможности для реализации совместных проектов.

Дмитрий Козак: "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года

Ранее глава сенатского комитета США по иностранным делам Джим Риш вынужден был признать, что возможности давления на компании, реализующие проект "Северный поток-2" все более сужаются. Это становится очевидным, судя по темпам строительства. Несмотря на это, США не намерены отказываться от стремления принудь компании-партнеры проекта, остановить свое участие в нем. В своих высказываниях американский политик перешел к прямым угрозам, заявив в адрес западноевропейских участников проекта, что "это дорого им обойдется". По словам Джима Раша, США готовы включить санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.

В мире В мире США Экономика Отрасли Ресурсы Компании Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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