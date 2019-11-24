В США рассказали об очередном способе остановить "Северный поток-2"

Конгресс США предлагает включить санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш в интервью изданию Defense News.

Речь идет о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, которые были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год". Такой шаг Риш объяснил тем, что "окно возможностей закрывается", ведь большая часть "Северного потока" уже построена. При этом сенатор выразил надежду, что санкции "убедят" строительные компании прекратить работу над российским проектом, так как американские ограничения им дорого обойдутся.

Риш признал, что пока в палате представителей и сенате США не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом, пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуме прокомментировали очередные американские заявления о том, что на запуск "Северного потока - 2" можно повлиять при помощи санкций. По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, нет никаких оснований, позволяющих затормозить или остановить газопровод. Такой ход не в интересах европейских партнеров России по организации этого проекта, и он идет в разрез с целью обеспечить энергоснабжение Европы. Ведь ее страны нуждаются в стабильных энергопоставках, и Россия готова их гарантировать.

Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба.