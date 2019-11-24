Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.11.2019 08:24
Рубрика: Видео

Видео: внедорожник перевернулся на крутом спуске по грунтовке

Текст: Вадим Давыденко

Водительская мудрость гласит, что внедорожник это автомобиль, который сможет застрять там, куда другие не доедут. А еще, судя по этому видео, он красиво кувыркнется оттуда, куда другие не взберутся.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: женщина-водитель сбежала с места аварии и попала в новое ДТП

Видео снято в Канаде (там, кстати, до сих пор еще весьма тепло, в отличие от нашего Зауралья и Сибири), где, похоже, полным-полно отважных, хотя и не очень опытных водителей на полноприводных машинах.

По такой скользкой грунтовке разные автолюбители спускаются по-разному. Одни осторожно юзят всеми колесами, медленно сползая по склону и оставляя после себя глубокую колею. Другие, наоборот, жмут изо всех сил на газ и слетают со свистом вниз, как на санках по снегу. А герой этого видео так и не выбрал своей тактики и решил спускаться по принципу "кривая выведет". И не удержал руль, попав колесом на кочку.

В итоге машину сильно занесло вбок и перевернуло. Впрочем, это не убавило веселья и оптимизма ни у самого владельца машины, ни у остальных участников видео.

"Медея". Реанимационный автомобиль на базе "Буханки"
"Калашников" показал на видео прототип нового электромотоцикла
#видео #авто