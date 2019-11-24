Евгений Водолазкин, писатель:

- В Тулузе железнодорожная полиция оштрафовала на 100 евро француза, который подал милостыню. Попрошайничество во Франции запрещено. Собственно говоря, если смотреть с точки зрения христианской морали, эта ситуация входит в противоречие с Нагорной проповедью Иисуса Христа, который сказал: "Просящему у тебя дай...". И в данном случае французский закон запрещает человеку следовать этой проповеди. Я далек от того, чтобы исправлять французские законы, но это действительно так.

С другой стороны, в свое время блаженный Августин, комментируя Нагорную проповедь, сказал, что не всякие просьбы полезны и не на всякие просьбы следует отвечать: в частности, он говорил о том сюжете, когда старцы оказывали давление на Сусанну, заставляя делать не самые пристойные вещи. Отказ выполнять такую просьбу был вполне оправдан. Другими словами, есть много случаев, когда нужно отказывать. Более того, я часто вижу возле храмов пьяниц, и некоторые им не подают, говорят, что это на водку. Также существует - и это вещь известная - целый бизнес у тех, кто сидит в метро, как в Париже, так и у нас. Масса людей, которые делают из милостыни целую индустрию. Вряд ли разумно им подавать, представляя, как по вечерам их обходят свои кассиры, берут у них эти деньги. Поэтому по-своему французский закон можно понять. Однако, на мой взгляд, штрафовать нужно только принимающую сторону, а не дающую. Вывод такой: человек должен всякий раз руководствоваться своей интуицией, каким-то своим чувством справедливости, целесообразности. И в зависимости от того, что ему подсказывает совесть, давать или не давать. Я вот, когда вижу пьяницу, все равно сомневаюсь: он же тоже есть должен, а вдруг он просит на хлеб? И вообще это такая сфера, которую если и нужно регулировать, то делать это очень осторожно.

Можно понять государство, которое пытается очистить улицы от мелкого криминала, каковым являются многие просящие. При этом надо какие-то меры принимать в отношении тех, кто устраивает такой бизнес на улицах городов, но не тех, кто подает. Потому что подают люди из самых человеколюбивых побуждений, и их за это штрафовать, независимо даже от вопросов веры, неправильно. Пытаясь улучшить ситуацию на улице, стражи порядка, по большому счету, ухудшают нравственную атмосферу в обществе, если осуждаются лучшие побуждения человека, в нем убивают его лучшее чувство - чувство сострадания. Еще, знаете, иногда, глядя на просящих, которые явно вводят прохожих в заблуждение, когда сомневаешься в искренности страданий этих бедняков, я думаю: а ведь это тоже непросто сидеть с каменным от горя лицом. Это тоже работа, и очень тяжелая работа, немногие согласятся это делать. Есть вещи, где границы между хорошим и плохим неочевидны и, борясь за хорошее, можно наделать много плохого.