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Текст:   Юлия Кривошапко 
21:06 25.11.2019
Российская газета - Столичный выпуск № 266(8024)

Еще один шанс

ДОМ.РФ пересмотрит 1,5 тысячи заявок многодетных на погашение ипотеки

Минфин России и ДОМ.РФ рекомендовали банкам уточнить форму кредитных договоров с заемщиками и привести ее к единому стандарту. Разнобой в документах становится причиной отказов многодетным семьям в получении господдержки для выплаты ипотеки.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Программа выплаты ипотеки за счет государства, стартовавшая два месяца назад, оказалась очень востребованной. Уже одобрены заявки 9 тысяч многодетных родителей, сообщает ДОМ.РФ (оператор программы). Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На что нужно обращать внимание при покупке жилья в ипотеку

Дополнительно совместно с кредиторами принято решение о пересмотре 1,5 тысячи заявок, по которым ранее было дано отрицательное заключение.

Причина большинства отказов - несоответствие цели кредита условиям программы. Такие формулировки в договоре, как "приобретение жилого помещения и оплата капитального ремонта", "приобретение жилого помещения и потребительские цели", однозначно не соответствуют требованиям закона. Подобные ситуации складываются в том случае, когда при получении кредита занижается стоимость приобретаемой недвижимости либо дополнительно берутся деньги на ремонт жилья или какие-то другие потребительские нужды, пояснили в пресс-службе Минфина.

Заемщик с таким кредитным договором точно не получит от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Минфин обсуждал этот вопрос с ДОМ.РФ. Последний уже проводит с банками разъяснения и консультации, более комплексно подходит к оценке целевого назначения выданных кредитов, запрашивает у заемщиков уточняющую информацию.

Если из анализа документов можно будет установить целевое назначение кредитных средств, которое отвечает нормам закона, по таким кредитам будет приниматься положительное решение, уточнили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Фото: Istock
Действие льготной ипотеки могут распространить на Арктику

Программа погашения ипотеки за счет государства распространяется на семьи, у которых третий или последующий ребенок появился начиная с 1 января 2019 года. Аналогичные правила действуют для усыновителей.

Деньги, которые многодетные родители получают от государства на выплату ипотеки, разрешается тратить на погашение остатка долга по кредиту или начисленным процентам.

Для получения поддержки заемщики должны обращаться в банк, где обслуживается ипотека. К заявлению прикладываются документы, предусмотренные условиями программы. В этом списке: паспорт самого заемщика, свидетельства о рождении детей, ипотечный договор и документ, подтверждающий покупку жилья или земельного участка для строительства дома.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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