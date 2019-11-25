Какими будут города будущего? Рассказывает Elari

Какими будут города будущего? Рассказывает Elari19 ноября в Москве в рамках большой презентации-конференции российская компания Elari представила много новых устройств для умного дома совместно с Tuya и Яндексом, рассказала о дальнейших перспективах российского рынка, городах будущего и о растущих запросах на IoT-устройства.

Новинки для умного дома

Первое, о чем стоит рассказать, это несколько новых устройств для умного дома от Elari, которые построены на платформе Tuya SmartHome для умного дома от Яндекса с голосовым помощником Алисой. У Elari уже есть собственная беспроводная умная колонка SmartBeat, а теперь к ней добавились новые устройства в рамках специального комплекта "Умный и счастливый дом". В него входят обычная и многоцветная светодиодные лампы, умная розетка и сама колонка Elari SmartBeat. Киллер-фичей ламп является возможность устанавливать таймер и настраивать график отключения/включения устройства.

Помимо комплекта, на конференции было представлено два робота-пылесоса, один из которых является прямым конкурентом нашумевшего и всеми любимого Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner. Первый пылесос способен работать без подзарядки около двух часов, весит примерно два килограмма и полностью интегрирован в умный дом от Яндекса со всеми доступными командами. На выбор доступно три цвета - белый, черный и красный (последний особенно хорош), цена составляет 10990 рублей. Второй пылесос доступен только в двух цветах - черном и белом - и стоит уже 15990 рублей. За счет своих размеров он может проходить в труднодоступные места, имеет дополнительную турбощетку и пульт дистанционного управления на случай непредвиденных обстоятельств. Будет интересно протестировать пылесосы и выяснить, можно ли на них поставить кастомную озвучку, как на роботе от Xiaomi. Все новинки, включая комплект устройств, уже поступили в продажу.

Городская среда и города будущего

Но не только продуктовыми новинками едины. На конференции зашла речь об автоматизации некоторых городских процессов и о том, насколько безопасно доверять управление городом системе. Представители Elari, Tuya и партнеров рассказали также о трендах отрасли, передовых IT-решениях, последних разработках в сфере AI и IoT для управления городской и бытовой инфраструктурой. Мы тоже решили поучаствовать в диалоге и задать пару вопросов управляющему директору компании Elari Йосефу Заксу и генеральному директору Tuya в Европейском и Азиатском регионе Тине Ю.

- Как ваша платформа будет масштабироваться, обновляться и защищать данные пользователей? Ведь игра Watch_Dogs уже перестает казаться чем-то забавным, а скорее поднимает насущный вопрос: что произойдет, если данные пользователей этой системы внезапно утекут? Я вот, например, не готов просто так отдать свои данные о доме, не видя в этом никаких серьезных удобств.

- Для обеспечения безопасности данных в России мы сотрудничаем с "Лабораторией Касперского", которая гарантирует сетевую безопасность платформы. На мировом рынке мы также работаем с NCC Group, TrustArc, получили серию сертификатов ISO. Уже сегодня облако Tuya обрабатывает более 40 миллионов AI-запросов ежедневно, при этом время отклика составляет всего 10 миллисекунд - это самый быстрый ответ на голосовые команды для современных облачных платформ. К 2025 году глобальная установленная база подключенных устройств интернета вещей увеличится в пять раз с 2015 года, и ее стоимость составит 75,44 млрд долларов США. При этом совокупный среднегодовой темп роста за последние пять лет равен 39% для категории умных колонок, 27% - для умных домашних устройств и 11% - для развлекательных устройств.

- Вы затронули статистику умных девайсов, а есть ли какая-нибудь статистика по использованию всей системы в качестве умного дома? Количество запросов, устройств и так далее?

По статистике, более 10% пользователей умных колонок используют также возможности умного дома каждый день. При этом за полгода среднее количество устройств на человека, который вообще пользовался умным домом, за этот же период выросло в среднем с 1.6 устройств до четырех - всего за полгода с момента запуска умного дома от Яндекса. Рассчитать масштаб рынка на будущее не просто, но планы нашего развития грандиозные: мы хотим стать первой российской компанией - "единорогом" в сфере умных девайсов, умных устройств, в том числе интернета вещей. Да, у нас масштабные планы и мы абсолютно уверены, что мы их выполним. Какие-то конкретные цифры для интернета вещей сейчас сложно назвать, потому что это очень новое направление. С одной стороны, зная, как, российское население быстро осваивает интересные новинки среди гаджетов, о чем также говорят вышеприведенные цифры от Яндекса, и, с другой стороны, понимая, что у нас есть и бренд, и хорошая линейка продуктов, и неплохие маркетинговые способности, и хорошее партнерство - мы считаем, что мы очень сильно вырастем в этом сегменте в следующие несколько лет.

- А как вообще планируется внедрение умной системы Tuya и Elari? Как это будет выглядеть на практике - например, в той же самой Москве?

- Наш умный дом мы планируем внедрять как через розничные каналы - это продажа устройств и комплектов через розничные сети и онлайн - так и через партнерства с девелоперами-застройщиками, предлагающими интегрировать умные устройства в продаваемые ими квартиры и даже офисы. Что касается городской инфраструктуры, то программа цифровизации российских городов, которая была инициирована Владимиром Путиным, предполагает развитие именно цифровых технологий, которые встанут на службу муниципалитетам для решения эффективности (в том числе энергоэффективности) городов. И, конечно же, мы собираемся активно участвовать в этих масштабных проектах - в том числе расширять спектр тех устройств, которые мы можем предлагать как некое комплексное решение для муниципалитетов: управление уличным освещением или безопасностью водоканалов, "умными" мусорными баками, умными парковками, системами безопасности. У нас есть большой ряд решений, который может работать на города вместе с компанией URBANA - наше совместное предприятие Elari URBANA. Но мы смотрим не только на города, но и на крупные компании, на компании, управляющие жилым фондом, а также отели и другие бизнесы. Потому что, по большому счету, жилой комплекс - это маленький город. И крупные жилые комплексы - это уже практически маленькие города. Поэтому мы не делаем такого сильного разделения. С точки зрения технологии они очень схожи. С точки зрения подхода к продажам, к реализации проектов, конечно же, крупные городские проекты - более сложные. Но мы к ним готовы, нам есть что предложить.