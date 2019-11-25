Анатолий Кучерена, адвокат, заслуженный юрист РФ:

Статья 37 УК РФ и так закрепляет за россиянами право на защиту себя, своих близких и своего имущества от насилия или же угрозы его применения. Причинение вреда посягающему не будет в данном случае считаться преступлением.

Каждый человек, если на него кто-то напал и при этом возникла реальная угроза для его жизни или здоровья, может защищаться любыми доступными ему способами, используя любые подручные средства. Как оценивать реальность угрозы в каждом конкретном случае - это уже другой вопрос. Предположим, человеку в темном переулке приставили к голове пистолет. Как он воспримет это? Естественно, как смертельную опасность. Он попытается противостоять напавшему на него преступнику и, допустим, убьет его. А пистолет в итоге окажется бутафорским. То есть получится, что реальной-то угрозы для жизни обороняющегося не было. Значит, что, превышение? Но я считаю, что в данном случае наказывать его за превышение пределов необходимой обороны было бы в корне не верно. В той же 37-й статье УК РФ есть пункт, который гласит, что в случае неожиданности нападения, когда человек не может объективно оценить опасность ситуации, причинение вреда агрессору - не является уголовно наказуемым деянием.

Нам не стоит, я думаю, в данном вопросе равняться на Соединенные Штаты Америки. Всем известно, что там хозяин дома может абсолютно безнаказанно убить любого, кто без спроса проникнет в его жилище. Да, с одной стороны, хотелось бы, чтобы и у нас постулат: "Мой дом - моя крепость" имел законодательное подкрепление. Но с другой - пусть лучше остается, как есть. Иначе мы рискуем открыть самый настоящий ящик Пандоры. Каковы будут последствия такого законодательного решения, сложно представить. Существует опасность, что люди начнут просто-напросто сводить друг с другом счеты, прикрываясь необходимостью обороны своего имущества и жилища от преступного посягательства. А сколько будет преступлений, совершенных по неосторожности? Скажем, убежала у вас курица на соседний участок. Вы пошли ее ловить и получили пулю в лоб. Нет, с такими законодательными инициативами нужно быть предельно внимательными и крайне осторожными. Чтобы не было такого: хотели как лучше, а получилось как всегда.

Закон у нас не такой уж плохой, но вот применение его иногда хромает. Оборона должна быть соразмерна тому, от чего человек защищается. И не надо тут ничего менять. По причинам, выше мной уже упомянутым. А вот что необходимо поменять, так это подход к расследованию данного рода преступлений. У меня есть немало вопросов к правоприменению. Да, действительно, встречаются, к сожалению, такие случаи, когда людей, спасавших себя или свою семью от преступников, привлекают к уголовной ответственности. Но это проблема не законодательства, а как раз правоприменения: тщательности и качества проведения следственных действий, а также последующей оценки доказательств судом. Вот с этим, и правда, надо что-то делать.