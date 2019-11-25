Кустурица опубликует роман "Преступление без наказания"

Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица в скором времени опубликует свой первый роман, который выйдет под названием "Преступление без наказания".

"Это венец нашего давнего сотрудничества - дружеского и издательского. Год назад моя компания опубликовала книгу Эмира Кустурицы "Зачем мне это нужно", которая имела огромный успех", - подчеркнул издатель Манойл Вукотич в интервью порталу "Искра". Он также добавил, что у нет сомнений в том, что "этот роман ("Преступление без наказания") станет отличным произведением, о чем я могу судить "из первых рук".

Между тем после выхода в свет книги "Зачем мне это нужно" Эмир Кустурица поделился с корреспондентом "РГ" своим отношением к ней. "Она особенная, прежде всего, тем, что в ней я подтверждаю, что не собираюсь умирать, стремясь к жизни, или если быть еще точнее - я решил жить до конца своей жизни, - говорил мастер. - Итак, возьмем пример Дон Кихота, который в конце своих дней был обманом приведен в дом своей сестры и только перед лицом смерти спросил себя: "Зачем мне все это было нужно?", после чего умер. В отличие от него я думаю, что схожее название новой книги - лучшее доказательство моей потребности свести в ней приобретенные мною опыт и знания к вопросу, не имеющему ответа".

Стоит также напомнить, что накануне Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет. Президент России Владимир Путин направил кинорежиссеру поздравительную телеграмму, отметив в ней всемирную известность Кустурицы, его оригинальные и самобытные проекты, которые отличает почерк настоящего мастера и творца, усилия по популяризации русской культуры, укреплению международного гуманитарного сотрудничества и сохранению исторической правды.

Сердечно поздравил именинника и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, указавший, что Господь наделил Эмира Кустурицу ярким и самобытным талантом, который он успешно раскрывает, рассказывая миру о различных сторонах богатой славянской культуры. "Смысловая глубина и запоминающиеся образы героев в сочетании с тонким юмором и замечательной музыкой делают Ваши работы поистине ценными жемчужинами современного кинематографа", - констатировал священнослужитель.