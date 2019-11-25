Mercedes-Benz готовит к показу кроссовер GLA нового поколения

Сегодня Mercedes-Benz опубликовала первый тизер Mercedes-Benz GLA нового, второго поколения. Официальный показ модели назначен на 11 декабря этого года, он пройдет в формате онлайн-презентации.

Самый младший из кроссоверов немецкой марки в новом поколении "переехал" на новую платформу MFA2, но сохранил свои узнаваемые черты, о чем еще раньше можно было судить по шпионским снимкам.

Официальной информации о новом Mercedes-Benz GLA пока нет, и на этой почве рождаются разные предположения. Сообщается, что в высоту кроссовер вырос на 10 см (длина теперь оставляет 1,6 м), что помогло сделать салон модели более просторным и удобным для пассажиров заднего ряда.

Кроме того, "прибавка" в высоте позволила увеличить клиренс, за счет чего новый Mercedes-Benz GLA стал еще больше походить на кроссовер. Вспомним, что модель актуального поколения многие называли "высоким хетчбэком" именно из-за недостаточно высокого дорожного просвета.

По другой версии, длина Mercedes-Benz GLA уменьшится на 15 мм, а колесная база, наоборот, увеличится. При этом в салоне прибавится пространства в ногах у пассажиров заднего ряда, а передний и задний свесы станут меньше, что положительно отразится на внедорожных характеристиках модели.

Ранее Mercedes-Benz уже рассказал, что обновленный GLA щедро оснащен различными системами безопасности, в том числе системой полуавтоматического управления, системой активной помощи при торможении.

Официальные данные о двигателях нового Mercedes-Benz GLA появятся ближе к дате его дебюта. Можно с уверенностью говорить, что кроссовер получит большую и разнообразную линейку моторов.

Предположительно, у модели будет новый 1,3-литровый турбомотор на 163 л.с., 2,0-литровый двигатель, а также несколько дизельных агрегатов в диапазоне мощности от 116 до 190 л.с. Ожидается, что Mercedes-Benz выпустит и мощные версии GLA AMG, которые оснастит 306- и 421-сильными моторами.