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25.11.2019 23:00
Рубрика: Налоги

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Текст: Елена Березина
Отечественные автомобили из-за повышения ставок утилизационного сбора не подорожают, импортные, если и подорожают, то несущественно. Такое мнение "РГ" высказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки, - заявил глава Минпромторга. - В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается".

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Правительство утвердило повышение утильсбора с 1 января 2020 года

Правительство утвердило повышение ставок утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы с 1 января 2020 года. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до одного литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров - самый массовый сегмент в стране - повысится на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%.

Минпромторг предложил отказаться от дифференциации субсидий на утильсбор

"Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации, - пояснил министр Денис Мантуров. - По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3400 рублей в отношении новых автомобилей и 5200 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении. Конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, динамике других налоговых и неналоговых платежей".

Ранее автодилеры предрекли рост цен на автомобили в пределах 2-4 процентов.

#авто