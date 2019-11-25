Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы

Стали известны финалисты конкурса "Европейский автомобиль 2020 года". В шорт-лист попали: BMW 1 series, кроссовер Ford Puma, хэтчбек Peugeot 208, спорткар Porsche Taycan, хэтчбек Renault Clio, лифтбек Tesla Model 3, хэтчбек Toyota Corolla.

В этом году жюри представлено 60 журналистами из 23 стран, каждый из которых распределил 25 баллов между участниками. Финалисты станут известны в начале следующего года, а победителей объявят на автосалоне в Женеве, который пройдет в марте.

В 2019 году лучшим был признан Jaguar I-Pace. В ожесточенной борьбе (126 баллов против 124) он обошел купе Alpine A110. Для Jaguar эта победа стала первой в истории, а вот электромобиль в этом конкурсе уже побеждал. В 2011 году журналисты отметили Nissan Leaf.

Премия "Автомобиль года в Европе" учреждена в 1964 году, ее организаторами выступают крупнейшие автомобильные издания. Например, Autocar (Великобритания), Auto (Италия), приложение "Авто" журнала Stern (Германия), L"Automobile (Франция).

К моделям-участникам предъявляются следующие требования. Это должны быть машины, серийное производство и продажа которых началась в двенадцать предыдущих месяцев. Особенность конкурса в том, что автомобили в нем представлены без разделения по классам, размерам или цене.

При этом претенденты должны быть полностью новыми моделями (рестайлинги не считаются), а годовой выпуск модели не должен быть меньше 5 000 штук. Кроме того, на момент голосования машины-номинанты должны продаваться как минимум в пяти странах ЕС.