Торговый центр в Брянске показал посетителям порно

В брянском торгово-развлекательном центре "Аэропарк" работают две оперативные группы МВД. Одна оформляет документы об утреннем происшествии, другая - она состоит из сотрудников управления "К", - обследует информационную сеть заведения на предмет взлома извне.

Утром в понедельник большие плазменные панели на фудкорте "Аэропарка" перестали показывать обычную музыку и рекламу, вместо них на экранах появилось жесткое порно. Трансляция специфического контента продолжалась около минуты, после чего панели отключили.

- Мы вызвали полицию, специалисты разбираются в причинах ЧП. Предварительно, произошел взлом компьютерной сети ТРЦ и не предназначенное для широкого показа видео попало в нее извне, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Аэропарка"