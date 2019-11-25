В Костроме назвали причины отравления детей в кадетском корпусе

В Костроме завершилась проверка кадетского корпуса, где на минувшей неделе было зафиксировано отравление учащихся. Как ранее сообщала "РГ", 21 ноября более 20 воспитанников кадетского корпуса пожаловались на плохое самочувствие, 14 из них были направлены на амбулаторное лечение.

- Первоначальным диагнозом стало острое отравление. Кадетский корпус был закрыт до 24 ноября для проведения необходимых дезинфекционных мероприятий, дети были отправлены по домам, - пояснили в администрации региона.

На оперативном совещании 25 ноября директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов сообщил, что сейчас обучение ребят в кадетском корпусе возобновилось.

- В учреждении введен строгий входной фильтр. За время выходных в кадетском корпусе были проведены все необходимые мероприятия, в том числе, полная дезинфекция с привлечением специализированной организации, - пояснили власти.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Кокоулина, сейчас рассматриваются две возможные причины отравления - это норовирусная инфекция и пищевая токсикоинфекция. По данным специалистов, последняя плановая проверка соблюдения санитарного режима в учреждении проводилась в 2017 году. По итогам рейда руководству корпуса выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Однако повторные проверки учреждения специалистами Роспотребнадзора в 2018 и 2019 годах установили, что требования были выполнены не в полном объеме.