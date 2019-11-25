Доля мигрантов за рулем такси постоянно растет и уже перевалила психологический рубеж в 50 процентов. В столице в 57,6 процента случаев на вызов через агрегатора приедет такси, за рулем которого будет сидеть гражданин сопредельного государства.

Такой вывод делают представители общественного движения, защищающего права автомобилистов, в своем исследовании парка такси. В последнее время стало модным проводить изучение этого рынка. Связано это с тем, что поступает слишком много нареканий на качество оказываемых такси услуг. А подлило масла в огонь желание двух агрегаторов такси объединиться. Тогда бы на рынке появился абсолютный монополист. Чем это опасно, "Российская газета" уже писала.

В своем исследовании общественники оценили, насколько сосуществование агрегаторов и таксопарков - двух рынков пассажирских перевозок - сказывается на пользователях услуг. Исследователи осуществили 250 поездок на такси, заказывая машины у пяти агрегаторов. Выяснилось, что самое короткое среднее время подачи машины у "Яндекс.Такси" и "Убер" - 4 минуты. Это неудивительно, ведь по сути это одна компания. "Гетт" и "Ситимобил" заставят подождать 10 - 11 минут.

Самое большое среднее время подачи у "Везёт" - 15 минут. При этом среднее время в данной ситуации ни о чем не говорит, потому что максимальное время ожидания машины составило 40 минут.

У этого же агрегатора самый высокий процент отказов - 48 процентов. То есть каждая вторая машина откажется от поездки. У "Яндекс.Такси" - 7 процентов отказов. У "Ситимобил" и "Гетт" по 4 процента. Самый низкий процент оказался у "Убер" - всего 2 процента.

Примечательно, что в одном случае с пассажира "Яндекс.Такси", несмотря на то, что водитель его никуда не повез, деньги за поездку были списаны.

18 процентов тех, кто приехал на вызов, не имели действующего разрешения на такси. При этом меньше всего машин с разрешениями оказалось по вызову через агрегатора "Везёт" - всего 68 процентов. У "Убер" таких машин оказалось 96 процентов, у "Яндекс.Такси" - 88, у "Ситимобил" - 84, у "Гетт" - 78 процентов.

Самый высокий бал по безопасности получил "Убер". Второе место поделили "Яндекс.Такси" и "Гетт". Третье место занял "Ситимобил". На последнем оказался "Везёт". Но здесь стоит учитывать, что чем быстрее подан автомобиль, тем менее критично настроен пассажир. А в данном случае безопасность оценивалась именно с точки зрения пассажира.

По статистике ГИБДД, такси остается самым опасным видом общественного транспорта. И количество происшествий с этими автомобилями постоянно растет

Однако вернемся к водителям такси. Согласно этому исследованию, у четырех из пяти агрегаторов количество мигрантов за рулем такси перевалило половину. Самое большое их количество у "Яндекс.Такси" - 72 процента. На втором месте - "Убер" с 64 процентами. На третьем - "Везёт" с 56 процентами. Четвертую строчку занял "Гетт" с 52 процентами мигрантов. А в "Ситимобил" за рулем такси преобладают наши соотечественники. Мигрантов всего 44 процента.

Надо сказать, что, по статистике ГИБДД, такси остается самым опасным видом общественного транспорта. И количество происшествий с этими автомобилями постоянно растет. По итогам десяти месяцев нынешнего года, количество аварий по вине водителей такси выросло на 30,3 процента и составило 2160 ДТП. В них погибли 89 человек. Это на 30,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранения получили 2803 человека, что на 32,7 процента больше, чем в прошлом году. При этом речь идет только о тех, кто имел лицензию на перевозочную деятельность. А сколько ДТП не попали в эту статистику, потому что водитель занимался нелегальными перевозками?

У нас также наблюдается постоянный рост аварийности по вине водителей из стран СНГ. За 10 месяцев этого года по их вине произошло 4081 ДТП, что на 7,7 процента больше, чем в прошлом году. В этих авариях погибли 405 человек, что на 1,5 процента больше прошлогодних показателей. Конечно, не все они водители такси. Но такое сочетание должно настораживать.

Проблема заключается в том, что до сих пор государство практически не контролирует рынок такси. Делать это пытаются сами агрегаторы. Но весь их контроль сводится к сдерживанию роста цен на перевозки, чтобы привлечь побольше пассажиров. Согласно тому же исследованию, средняя стоимость одной минуты на такси составила 15,27 рубля, что сопоставимо со стоимостью каршеринга - 12 рублей минута. А средняя стоимость километра в 3 раза выше, чем при использовании личного автомобиля экономкласса.

Задать правила игры на этом рынке должен закон о такси, который уже который год все обсуждается в Госдуме. Причем, как сообщил "РГ" первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сейчас он в таком состоянии, что проще его заново переписать и снова внести.

Так что правила пока диктуют агрегаторы.