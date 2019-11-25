В Вольске суд продлил арест подростку, напавшего с топором на школьницу

В Вольске Саратовской области суд продлил на два месяца срок содержания под стражей 14-летнему подростку, напавшему с топором на ученицу младшего класса.

По сообщению ТАСС, которое ссылается на пресс-службу СУ СК по региону, время содержания под стражей школьнику продлили до 27 января будущего года.

Как рассказывала "РГ", 28 мая 2019 года подросток пришел в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками с горючей смесью. Одну бутылку школьник бросил в класс, другую - в коридор, однако устроить пожар ему не удалось. Тогда подросток ударил топором по голове встретившуюся ему в коридоре 12-летнюю девочку.

После задержания юный житель Вольска был арестован, срок содержания под стражей продлевался ему уже несколько раз.