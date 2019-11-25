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25.11.2019 23:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Текст: Олег Корякин

Имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его жены на сумму около 2,2 миллиардов рублей обратили в доход государства. Такое решение принял 25 ноября Нижегородский районный суд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Маркелова.

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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В иске были указаны 120 объектов недвижимости (в частности жилой комплекс в природоохранной зоне и квартиры в Москве), а также 16 автомобилей и крупные сбережения в 8,5 миллионов рублей, 224 тысяч долларов США и 660 тысяч евро.

Из числа предметов роскоши у него намеривались изъять 15 часов престижных марок и 25 золотых слитков.

В последствие сумма иска увеличилась.

Адвокат экс-главы Марий Эл отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу и будет обжаловано.

Как писала ранее «РГ», Леонид Маркелов был арестован 14 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки.

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По версии следствия, ему через доверенное лицо были переданы 225 миллионо рублей за покровительство от учредителя местной птицефабрики.

Через год в его отношении завели два новых дела: за незаконное хранение патронов для стрелкового оружия и злоупотребление должностными полномочиями.

Республику Марий Эл Леонид Маркелов возглавлял шестнадцать лет. Он запомнился довольно экстравагантным поведением. Редкое совещание обходилось без того, чтобы руководитель региона не прочитал подчиненным стихи собственного сочинения.

Не оставил он своего увлечения и за решеткой. Так Леонид Маркелов в поэтической форме написал письмо о своей невиновности президенту страны.

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