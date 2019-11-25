В Башкирии предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы

3 января в Республике Башкортостан могут полностью запретить продажу алкоголя, а с 4 по 6 января - ограничить время его продажи с десяти утра до двух часов дня. Об этом заявил на заседании правительства РБ руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

- 1 и 2 января ограничивать продажу алкоголя не будем - все-таки праздник. 3 января - перерыв, алкоголь продаваться в республике не будет, с 4 по 6 января продажа будет вестись только в первую половину дня. С 7 января - в обычном режиме, - сказал Александр Сидякин. - Такая схема разработана на основе анализа опыта предыдущих лет. Так как чаще всего различные ЧП, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, случаются 4 и 5 января.

Речь идет о законопроекте, который предлагает внести изменения в региональный закон "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта". Как отметили в Минэкономразвитии РБ, эти изменения направлены на снижение негативных последствий от злоупотребления алкоголем. У жителей Башкирии есть возможность принять участие в обсуждении этого законопроекта, его рассмотрение планируется уже в декабре.

Напомним, в октябре глава республики Радий Хабиров дал поручение разработать предложения по ограничению продажи алкоголя в новогодние каникулы, чтобы не допустить беспробудного пьянства населения.