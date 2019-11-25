Иркутская таможня вскрыла контрабанду леса на миллионы рублей

Иркутская таможня вскрыла очередную аферу, связанную с экспортом леса. По данным проверки, проведенной ведомством, выяснилось, что иркутская фирма исполняя внешнеэкономический контракт с Маньчжурской торгово-экономической компанией (КНР) с декабря 2017 года по апрель 2018 вывезла 3,7 тысяч кубометров пиломатериалов, за которые покупатель, по договору, должен был заплатить более 87,7 миллиона рублей. Однако на счета российских банков в срок, предусмотренный контрактом, эта сумма не поступила.

Более того, выяснилось, что документы подтверждающие, что вся эта древесина была якобы куплена фирмой-экспортером у российского заготовителя, оказались фиктивными. Происхождение пиломатериалов неизвестно, не исключено, что лес заготовляли нелегально. По оценке экспертов, на российском рынке такая партия леса стоит примерно 31,3 миллиона рублей.

Таможня возбудила два уголовных дела - по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важного товара в крупном размере) и по пункту "а" части 2 статьи 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере).

Отметим, что это не первый случай, когда иркутские таможенники выявляют факты невозврата валютной выручки из-за рубежа.