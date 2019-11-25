По факту пожара на шахте в Коми завели уголовное дело

Следственный комитет по Коми возбудил уголовное дело в связи с пожаром на шахте №1 "Яреганефти" по статье "Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сам пожар еще не потушен. Нефть горит на глубине 200 метров.

Напомним, задымление в уклонном блоке №1 "Северный" нефтешахты № 1 "Яреганефть" произошло в воскресенье после 20 часов. ЧП случилось во время буровых работ. В шахте на тот момент находились 45 горняков.

Деятельность предприятия из-за пожара приостановлена. После того как будет полностью потушен пожар, начнут работать специалисты Ростехнадзора. Они и должны определить причины ЧП.

В МЧС Республики Коми действует оперативный штаб, который координирует деятельность по ликвидации последствий пожара. На месте работают сотрудники горно-спасательного отряда и пожарно-спасательного гарнизона, задействована необходимая техника.

- Судьба двоих горняков по-прежнему пока неизвестна, - сказала "РГ" сотрудник пресс-службы МЧС Республики Коми Ольга Лоншакова.