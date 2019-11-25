В Пскове за нападение на врача задержали отца погибшего ребенка

Полиция задержала мужчину, который ранил ножом врача Псковской детской областной клинической больницы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

- По предварительным данным, ребенок подозреваемого некоторое время назад лечился в этой больнице и скончался, - отметил он.

Подозреваемый доставлен в отделение полиции. Проверка продолжается.

По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области Петра Крупени к выяснению обстоятельств происшествия подключились сотрудники территориального следственного отдела.