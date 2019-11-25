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25.11.2019 20:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Философия фуги

В Калининграде вспоминали Баха и Канта
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Всемирный день философии отметили в Калининграде - городе, связанном с именем Иммануила Канта. Многочасовой марафон лекций и концертов под лейблом "МузыКанты на острове Канта. Ремесло экстаза" уже в третий раз прошел в Кафедральном соборе под руководством директора собора, музыковеда Веры Таривердиевой и пианиста, дирижера, композитора Михаила Аркадьева. В философском оммаже звучала музыка Баха, Генделя, Вивальди, Куперена, состоялась мировая премьера партитуры Михаила Аркадьева для камерного оркестра "Фуги".
В Кафедральном соборе прошла премьера "Кенигсбергского триптиха" композитора и дирижера Михаила Аркадьева. Фото: Предоставлено пресс-службой Кафедрального собора в Калининграде. В Кафедральном соборе прошла премьера "Кенигсбергского триптиха" композитора и дирижера Михаила Аркадьева. Фото: Предоставлено пресс-службой Кафедрального собора в Калининграде.
В Кафедральном соборе прошла премьера "Кенигсбергского триптиха" композитора и дирижера Михаила Аркадьева. Фото: Предоставлено пресс-службой Кафедрального собора в Калининграде.

Идея появления здесь философско-музыкального проекта логична: на территории собора сконцентрированы семь веков интеллектуальной и культурной истории города, начавшейся еще при рыцарях Тевтонского ордена. К истории собора относятся и первые евангелические проповеди на немецком языке, и знаменитая Валленродская библиотека (XVI век) - собрание средневековых манускриптов, гробница Канта у соборной стены - место поклонения философов всего мира. Сегодня остров Канта стал центром музыкальной жизни с афишей в несколько сотен имен, а собор - концертным залом с уникальным органным комплексом, на котором играют финалисты конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Возглавляет конкурс Вера Таривердиева, ставшая теперь и главой Кафедрального собора.

Фото: MuzArts
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Вера Таривердиева: У директора много обязанностей - от благоустройства территории до формирования афиши собора - культурного комплекса с двумя концертными залами и музеем Канта. Мы проводим 700 концертов в год - можно подавать в Книгу рекордов Гиннеса. Симфонические оркестры, оркестры народных инструментов, камерные коллективы. Но с такой историей было невозможно обойти Всемирный день философии. Мы с Михаилом Аркадьевым решили соединить бренд собора "МузыКанты на острове Канта" с названием его телецикла "Ремесло экстаза". В афише - философская лекция, концерты на заданную тему, программа "Ночной Бах". Музыка Баха очень подходит Канту.

Все это практически "нон-стоп": публика может не покидать собор до полуночи, погружаясь в философскую коллизию "вечного возвращения" Ницше, в звучание фуг, в музыку Баха или в музыкальный мир модерна - как бы музыкально-философская академия одного дня. Предыдущие "дни" проходили под девизами "Незвучащее время и звучащее время", Liebestod (любовь/смерть). Теперь Аркадьев обратился к трактату Ницше "Рождение трагедии из духа музыки" - ключевому для философии и искусства рубежа ХIX-XX веков, для русского символизма. Тему ницшевского "вечного возвращения" раскрыл в лекции и Игорь Кумичев, председатель Калининградского общества Гете. В контексте эпохи модерна он проанализировал музыкальные коды романа "Мраморная статуя" немецкого романтика Йозефа фон Эйхендорфа, чья лирика перекладывалась на музыку более 5000 раз.

В соборе проходят до 700 концертов в год - можно подавать в Книгу рекордов Гиннеса!

В соборе уже прошли мировые премьеры Сарабанды и Пассакалии для струнного оркестра и органа Михаила Аркадьева. Этот его "Кенигсбергский триптих" завершают "Фуги" - своего рода философский "бег за доказательством" (фуга в переводе с латинского - "бег, бегство"), по сути "вечное возвращение". Новую партитуру исполнил Камерный оркестр Калининградской филармонии под управлением автора. Суть сочинения композитор охарактеризовал как посвящение жанру фуги, Баху и современному миру, зависшему над бездной всемирной катастрофы. Его музыкальная ткань прослоена темами Баха и Шостаковича - как своего рода метатекст фуги. Автор использовал здесь и прием коллажа, и синтез, искусно сцепляющий полифоническое движение, и оркестровую драматургию. Мрачный рокот и удары литавр возвращают к предсмертным звукам, написанным Бахом - как фундамент, его храм и склеп одновременно, как мотив "вечного возвращения". "Разреженное" звучание скрипок оборачивается трагической экспрессией Шостаковича, на мгновение отсвечивает жизнеутверждающей энергией вивальдиевской фактуры. А массивный бег оркестра сменяется стройной фугой органа, величественно набирающей свою полифоническую "вертикаль". Но разрешением коллизии становится не торжество, а страшный диссонанс, обрыв, возвращение к теме литавр, звучащих как императив, фатум, как "тема смерти" Баха и всего человечества - финал бега в никуда.

Фото: AP
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Мировой премьере предшествовала программа из фуг, фугетт и полифонических "фантазий" композиторов разных времен от Ренессанса до Сезара Франка в исполнении Ансамбля старинной музыки Les Moscovites под руководством Филиппа Ноделя и титульных органистов Кафедрального собора Евгения Авраменко и Мансура Юсупова.

Уже поздним вечером в программе "Ночной Бах" Михаил Аркадьев исполнил баховские фуги и каноны из "Искусства фуги", Ричеркар из "Музыкального приношения" и Гольдберг-вариации - немыслимый в одной программе набор сложнейших сочинений, по сути - двухчасовая баховская мистерия, которую можно услышать только в калининградском Кафедральном соборе. Возможно, именно на такие "философские дни" уповал Кант, выдвигая свой идеалистический проект - установление "вечного мира" на земле. Правда, согласно Канту, достичь его будет возможно только тогда, когда власть будет принадлежать не людям, а законам.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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