В Астрахани осудили и.о. министра строительства и ЖКХ региона

В Кировском районном суде Астрахани вынесли приговор экс-чиновнику, ранее отвечавшему в регионе за строительство и жилищно-коммунальную сферу. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

Напомним, и.о. министра задержали в июле, спустя всего несколько дней после того, как регион посетил заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть. На совещании, где обсуждались программы по расселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов зампрокурора жестко раскритиковал работу астраханских чиновников.

Практически сразу же после этого в регионе были возбуждены десятки уголовных дел. В том числе в отношении и.о. министра. Под следствие попали и два его предшественника, а также бывшие и действующие муниципальные чиновники и двое бизнесменов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета РФ, в ходе следствия было установлено, что чиновник незаконно предоставлял некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" бюджетные субсидии для оплаты услуг некой коммерческой организации. В результате региональная казна потеряла более 10 миллионов рублей.

Приговором Кировского районного суда экс-чиновник приговорен к лишению свободы на три года условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.