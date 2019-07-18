Суд арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Кировский районный суд Астрахани арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновника заключили под стражу сроком на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий, связанных с реализацией в регионе программ по расселению аварийного жилья и капремонта.

Напомним, вчера сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и бывшего регионального министра ЖКХ Сергея Кучумова.

В квартире Олега Гужвинского прошли обыски. Также они были проведены в возглавляемом им ведомстве и в администрации города.