В замерзшем военном городке на Урале возобновлена подача тепла

В военном городке Чебаркульского гарнизона возобновлена подача тепла в многоквартирные дома и социальные объекты, замерзшие из-за коммунальной аварии 17 ноября. Всю прошедшую неделю на месте происшествия работали подразделения МЧС, "Центрального жилищно-коммунальное управления" Минобороны РФ и аварийные бригады из Миасса, Златоуста, Кусы, Кыштыма, Троицка, Пласта и Челябинска.

Как уже сообщала "РГ", капитальным ремонтом теплосетей в военном городке занималась подрядная организация Минобороны РФ. Работы стартовали только во второй половине октября и по контракту должны были завершиться в срок до 10 января. Вот только суровый уральский климат внес свои коррективы. Ситуация осложнилась тем, что при укладке новой трубы раскопали часть действующей тепломагистрали, что и привело к аварийной ситуации.

- При прокладке труб по решению заказчика работ были допущены отклонения от проекта, - сообщил глава регионального минстроя Виктор Тупикин. - С учетом отрицательных температур, при запуске системы порывы пошли друг за другом.

Всю неделю аварийные работы шли в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания внутренних сетей отопления в домах, во всех подъездах и подвалах были установлены тепловые пушки. Из резерва муниципального образования для нужд населения выделили конвекторы, тепловые вентиляторы и обогреватели. Сотрудники МЧС провели поквартирные обходы и предлагали на время переехать в пункт временного размещения. Однако желающих среди привычных к суровым условиям военных не оказалось.

Общими усилиями в кратчайшие сроки удалось проложить новую тепломагистраль, смонтировать сети и начать поэтапно подавать тепло, чтобы снизить возможную нагрузку. Там, где возникли новые повреждения, замену труб провели в специальной теплофикационной камере. К утру понедельника тепло пришло в последний замороженный дом, где из-за долгого простоя произошел порыв внутренних сетей, от которого пострадала часть квартир. Все остальные жилые дома и социальные объекты подключены к отоплению и работают в штатном режиме, сообщили в региональном минстрое.

- Все главы муниципалитетов должны осознать личную ответственность за прохождение отопительного сезона на вверенной территории. Недопустимо делить жителей по ведомственному принципу: каждый человек, проживающий в нашей области, находится в зоне ответственности региональной и муниципальной власти. Прошу это помнить постоянно и руководствоваться этим принципом в повседневной работе", - заявил после работы в Чебаркуле челябинский губернатор Алексей Текслер, поручив проанализировать взаимодействие муниципалитетов с эксплуатационными службами Министерства обороны РФ при получении военными городками паспортов готовности к зиме.