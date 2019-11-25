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25.11.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В замерзшем военном городке на Урале возобновлена подача тепла

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба минстроя Челябинской области Фото: Пресс-служба минстроя Челябинской области
Фото: Пресс-служба минстроя Челябинской области

В военном городке Чебаркульского гарнизона возобновлена подача тепла в многоквартирные дома и социальные объекты, замерзшие из-за коммунальной аварии 17 ноября. Всю прошедшую неделю на месте происшествия работали подразделения МЧС, "Центрального жилищно-коммунальное управления" Минобороны РФ и аварийные бригады из Миасса, Златоуста, Кусы, Кыштыма, Троицка, Пласта и Челябинска.

Фото: Сергей Зюзин
В алтайском городе ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

Как уже сообщала "РГ", капитальным ремонтом теплосетей в военном городке занималась подрядная организация Минобороны РФ. Работы стартовали только во второй половине октября и по контракту должны были завершиться в срок до 10 января. Вот только суровый уральский климат внес свои коррективы. Ситуация осложнилась тем, что при укладке новой трубы раскопали часть действующей тепломагистрали, что и привело к аварийной ситуации.

- При прокладке труб по решению заказчика работ были допущены отклонения от проекта, - сообщил глава регионального минстроя Виктор Тупикин. - С учетом отрицательных температур, при запуске системы порывы пошли друг за другом.

Всю неделю аварийные работы шли в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания внутренних сетей отопления в домах, во всех подъездах и подвалах были установлены тепловые пушки. Из резерва муниципального образования для нужд населения выделили конвекторы, тепловые вентиляторы и обогреватели. Сотрудники МЧС провели поквартирные обходы и предлагали на время переехать в пункт временного размещения. Однако желающих среди привычных к суровым условиям военных не оказалось.

Общими усилиями в кратчайшие сроки удалось проложить новую тепломагистраль, смонтировать сети и начать поэтапно подавать тепло, чтобы снизить возможную нагрузку. Там, где возникли новые повреждения, замену труб провели в специальной теплофикационной камере. К утру понедельника тепло пришло в последний замороженный дом, где из-за долгого простоя произошел порыв внутренних сетей, от которого пострадала часть квартир. Все остальные жилые дома и социальные объекты подключены к отоплению и работают в штатном режиме, сообщили в региональном минстрое.

- Все главы муниципалитетов должны осознать личную ответственность за прохождение отопительного сезона на вверенной территории. Недопустимо делить жителей по ведомственному принципу: каждый человек, проживающий в нашей области, находится в зоне ответственности региональной и муниципальной власти. Прошу это помнить постоянно и руководствоваться этим принципом в повседневной работе", - заявил после работы в Чебаркуле челябинский губернатор Алексей Текслер, поручив проанализировать взаимодействие муниципалитетов с эксплуатационными службами Министерства обороны РФ при получении  военными городками паспортов готовности к зиме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Перезимовать
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