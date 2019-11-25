Транспортной полиции разрешили применять электрошокеры

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры.

При использовании электрошоковых устройств и искровых разрядников сотрудники обязаны стремиться к тому, чтобы причиняемый током вред был минимальным. Они также обязаны предупреждать о намерении применить электрошокеры. Действовать без предупреждения разрешается лишь в исключительных случаях, если есть реальная опасность для пассажиров.

Пострадавшему от электрошокера работники транспортной безопасности должны оказать первую помощь. О каждом случае использования шокеров работник должен будет доложить своему начальству.

Использование подобных устройств в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних допустимо, если эти лица "совершают нападение, которое угрожает жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо пассажирам", говорится в сопроводительных документах.