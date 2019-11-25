Создатель "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне

В веренице музыкальных кинобиографий назревает новая - продюсер Грэм Кинг, лауреат "Оскара" и BAFTA, потрудившийся над "Богемской рапсодией", далее возьмется за Майкла Джексона.

При этом, как передает Deadline, наследники покойного "короля поп-музыки" уже предоставили Кингу доступ ко всей дискографии артиста.

Сценарий пишет трижды "оскаровский" номинант Джон Логан ("Авиатор" Скорсезе, "Скайфолл" и "Спектр" бондианы, "Чужой: Завет").

По имеющимся сведениям, картина пройдется по всей биографии Джеко, вплоть до его внезапной смерти в 2009-м.

Уточняется: проект начнут предлагать студиям после того, как Логан закончит скрипт. Очень любопытно, найдутся ли смельчаки - в свете только что чревато отгремевшей очередной волны пресловутого "педофильского скандала".