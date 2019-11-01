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Создатели "Богемской рапсодии" и "Чернобыля" снимут фильм о Bee Gees

Новости
    01.11.2019, 17:11
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ beegees Фото: youtube.com/ beegees
Фото: youtube.com/ beegees

Нас ждёт ещё один музыкальный байопик о легенде XX века: компания Paramount займётся художественной интерпретацией истории британско-австралийской группы Bee Gees. Об этом сообщает The Wrap.

Фото: kinopoisk.ru
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В числе продюсеров - один из создателей фильма про Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" Грэм Кинг и Джейн Фезерстоун, в чьём портфолио - нашумевший сериал "Чернобыль".

Bee Gees - одна из самых влиятельных в жанре групп, игравшая с конца пятидесятых до 2012 года (с перерывами).

Костяк коллектива составляли трое братьев Гибб - Барри, Робин и Морис.

Морис умер в 2003 году. Робин - в 2012-м. Оставшись один, Барри окончательно закрыл проект.

Недавно стало известно, что в производстве находится биографическая картина о Марианне Фэйтфул с Люси Бойнтон, отметившейся ролью в "Богемской рапсодии".

Напомним, недавно Paramount выпустила другой резонансный музыкальный байопик - фильм об Элтоне Джоне "Рокетмен". Наша рецензия на него - здесь. Рецензия на "Богемскую рапсодию" - здесь.

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