Суд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд признал законным арест счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которые проходят в рамках уголовного дела о легализации около 1 млрд рублей. Как сообщили в Мосгорсуде, была отклонена жалоба адвокатов ФБК на решение Басманного суда, согласно которому на счетах фонда было арестовано 75 миллионов 585 тысяч 300 рублей. Счета заморожены до 3 февраля 2020 года.

Как ранее сообщала "Российская газета", уголовное дело о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам, поступившим из МВД России. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года граждане, имеющие отношение к деятельности ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые были приобретены преступным путем. Чтобы легализовать полученные средства, соучастники через банкоматы в Москве внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков. После этого они перевели зачисленные деньги на расчетные счета ФБК. Таким образом они совершили "финансирование деятельности указанной некоммерческий организации и завершили тем самым совместные преступные действия по их легализации", - отметили в СК РФ.