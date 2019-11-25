На этой неделе прима Большого театра и театра La Scala Светлана Захарова покажет премьеру программы MODANSE, звезды мирового балета выступят в гала-концерте "Марис Лиепа. С любовью", Лена Белкина споет с Венским камерный оркестром, а Мари-Николь Лемье - с оркестром Национальной оперы Лиона.

Кто играет: Светлана Захарова.

Что играет: Премьера программы MODANSE.

Почему идти: Прима Большого театра и театра La Scala Светлана Захарова покажет в Москве свою новую программу - одноактные балеты "Как дыхание" Мауро Бигонцетти и Gabrielle CHANEL Юрия Посохова. Хореография и музыка в первом из них перенесут в эпоху барокко, с ее вычурной аффектацией, а дерзкие костюмы подчеркнут стильность постановки. Второй балет повествует о жизни Коко Шанель, перевернувшей мир моды ХХ века, и кому как не Захаровой - хрупкой и "парящей" - переводить на язык танца историю о богине "роскошной простоты".

Где, когда, сколько: Большой театр (Историческая сцена); 26-27 ноября; 200 - 35 000 руб.

Фото: Ирина Шымчак/ РНО

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер К. Карабиц), солист Михаил Плетнев.

Что играет: П. Чайковский концерт №1 для фортепиано с оркестром, Н. Римский-Корсаков "Шехерезада".

Почему идти: Самое известное сочинение Чайковского в исполнении Михаила Плетнева, главного интерпретатора его творчества в современном мире - тут не идти надо на концерт, а бежать скорее. Тем более что "в комплекте" с Первым концертом Петра Ильича идет "Шехерезада": хрустальное звучание Российского национального оркестра идеально гармонирует с изящной сюитой Римского-Корсакова.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 1 декабря; 1 000 - 7 000 руб.

Фото: Продюсерский центр Андриса Лиепы

Кто играет: Юлия Махалина, Илзе Лиепа, Дмитрий Гуданов, Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, Владимир Шкляров, Кимин Ким, Бахтияр Адамжан, Константин Аллен, Джулиан МакКей и другие.

Что играет: Гала-концерт звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью".

Почему идти: Проект Андриса Лиепы "Автографы и имиджи" продолжится концертом, посвященным его отцу - иконе советского балета Марису Лиепе. Мужественный Красс в "Спартаке", восторженные принцы в "Лебедином озере" и "Спящей красавице" и другие известные всему балетному миру герои Лиепы предстанут в новой ипостаси на кремлевской сцене. Состав участников гала-концерта "Марис Лиепа. С любовью" говорит сам о себе, а нескончаемая любовь звезд балета и зрителей к легендарному танцовщику превратит этот вечер в настоящий праздник.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец; 1 декабря; 1 000 - 12 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Мари-Николь Лемье в сопровождении Барочного оркестра Bollenti Spiriti Национальной оперы Лиона (дирижер Стефано Монтанари).

Что играет: А. Вивальди - Stabat Mater для солистки и оркестра, арии из оперы "Роланд, мнимый безумец", "Фарначе", "Атенаида", "Олимпиада", "Тит Манлий", Концерт ре минор ("Гармоническое вдохновение").

Почему идти: Прошлогодний московский дебют Мари-Николь Лемье вызвал шок: мужские партии из опер Россини в исполнении канадской певицы прозвучали настолько небанально, что иные операманы хватались за голову, не зная свистеть или аплодировать. На сей раз мы услышим гуттаперчевое контральто из Квебека в ее коронном репертуаре; записи опер Вивальди с участием Лемье неоднократно удостаивались самых престижных премий. Нелишне отметить, что в качестве аккомпаниатора выступит оркестр Bollenti Spiriti, за пульт которого встанет один из самых известных дирижеров-аутентистов Стефано Монтанари.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 26 ноября; 1 200 - 3 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Венский камерный оркестр (дирижер Даниэль Коэн), солистка Лена Белкина.

Что играет: В.А. Моцарт - Увертюра к опере-буфф "Притворная простушка", Laudamus Te из Большой мессы, Симфония №29, Речитатив и рондо Вителлии из оперы "Милосердие Тита", К.В. Глюк - Ария Париса из оперы "Парис и Елена", Ариозо Орфея из оперы "Орфей и Эвридика", Й. Гайдн - Симфония №91, Кантата для сопрано и оркестра Scena di Berenice.

Почему идти: Венский камерный оркестр, хоть и не сравнивается в силу понятных причин со славными венскими "филармониками", популярен в мире не менее своего "большого" коллеги. Им руководил великий скрипач Иегуди Менухин, а композитор Бенджамин Бриттен принял участие в исполнении оркестром своей Серенады. В Москве за дирижерский пульт Wiener Kammerorchester встанет сам генеральный музыкальный директор дармштадтского Staatstheater Даниэль Коэн, а солировать будет меццо-сопрано Лена Белкина, о которой газета La Stampa писала: "Россини был бы в восторге от Лены".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 1 декабря; 800 - 3 000 руб.