На счету Бетербиева пятнадцать побед в пятнадцати боях, причем каждый раз он выигрывал досрочно. Но именно поединок с Гвоздиком стал самым важным и значимым, ведь раньше Артур не боксировал с обладателем пояса по другой версии. О том, с кем наш чемпион хочет встретиться теперь, а какой соперник ему уже неинтересен, Бетербиев рассказал в интервью корреспонденту "РГ".

Артур, вы трижды отправили Гвоздика в нокдаун в десятом раунде и победили техническим нокаутом. Вы сами довольны тем, как отбоксировали?

Артур Бетербиев: По возвращении в Канаду сядем с тренерами, обсудим ошибки, прикинем, что можно было сделать лучше. Но в целом вроде бы все прошло неплохо. Все установки тренера я старался выполнять. Причем мне не было тяжело им следовать. Мы восемь недель готовились к этому бою, на тренировках отрабатывали разные стратегии. Уже по ходу боя мы что-то меняли. Но в глобальном смысле все прошло по плану.

Когда речь идет о больших боях, тем более объединительных, проигравшая сторона всегда хочет реванша. Если поступит такое предложение, согласитесь?

Артур Бетербиев: Не горю желанием снова боксировать с украинцем. Я хочу идти дальше. В моем понимании реванш - это когда боксер одним случайным ударом проиграл, когда случился какой-то форс-мажор. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен.

Что для вас идти дальше? Продолжать объединять пояса?

Артур Бетербиев: У меня должна состояться обязательная защита титула IBF с китайцем Фаньлунем. Но если появится на горизонте другой чемпион в моем весе, если получится договориться о новом объединительном бое, то это, конечно, лучше, чем обычная защита.

Имена чемпионов в вашем весе хорошо известны. Значит, Сергей Ковалев, которого вы вызывали на бой, уже не котируется?

Артур Бетербиев: Честно говоря, я охочусь не за головами, а за поясами. Деньги тоже важная составляющая в моем деле. Но на первом месте всегда бой и титул. Поэтому поединок с Ковалевым не так интересен. Он проиграл пояс WBO Саулю Альваресу. А титулом WBA владеет Дмитрий Бивол. Конечно, одного моего желания, чтобы биться с ними, мало. Но я уверен, придет день, и мы сойдемся с оставшимися чемпионами.

Артур Бетербиев охотится не за головами, а за поясами. Поэтому бой с экс-чемпионом WBO Сергеем Ковалевым ему больше не интересен

Вы пятый российский боксер после Цзю, Ковалева, Лебедева и Гассиева, которому удалось объединить титулы. Кто из них, по вашему мнению, круче?

Артур Бетербиев: В свое время Костя Цзю показал хороший результат, серьезные вещи сделал. Мурат Гассиев - перспективный парень, у него прекрасное будущее в тяжелом весе. Думаю, мы еще увидим его бой с Александром Усиком. Но вообще не могу сказать, кто лучше. Все отличные боксеры, трудяги, добились всего сами.

Все ваши бои проходят либо в США, либо в Канаде. Когда будете драться в России?

Артур Бетербиев: По контракту с новой промоутерской компанией Top Rank Боба Арума один бой в год могу провести в России. Главное все организовать. А так это реальная история побоксировать в России. Дома, как говорится, и стены помогают. С другой стороны, в России, в Канаде или США в ринге помощников не будет. С соперником мы будем один на один. Но было бы приятно при домашних трибунах выступить, тем более в статусе чемпиона мира.

Вы ведь с живете в Канаде. Как вам дался этот переезд?

Артур Бетербиев: Когда подписывал свое первое профессиональное соглашение, мне поставили такое условие. Это было важно для промоушена. Пришлось переехать. Вначале семье было тяжело. Жена, дети не знали языка. Но потом потихоньку начали обживаться. Появились знакомые, дети пошли в садик, начали говорить на французском и английском. Привыкли. Мне, наверное, было легче. Для меня зал бокса в любой точке мира место хорошо знакомое. В этой среде, думаю, и в космосе буду чувствовать себя хорошо.

У вас два сына и две дочки. Мальчишки тоже боксом занимаются?

Артур Бетербиев: Старший сын ходил на хоккей, на футбол, на дзюдо. А после моей победы над Усиком, когда увидел мои пояса, вроде и боксом загорелся. Сказал, что хочет заниматься. Посмотрим. Пусть выбирает. Любой спорт воспитывает характер, формирует личность.

Как раз за океаном бокс, бои без правил - это шоу. На ринг не выйдешь без скандала и трэш-тока на пресс-конференции. Как вам такой подход?

Артур Бетербиев: О, да. Они так раскрутили бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером, что даже я на какое-то время поверил, что боец ММА, чемпион UFC сможет что-то сделать против боксера. Но когда прошел первый раунд, понял, что смотрю не бой, а представление, спектакль.

Когда это касается меня, отношусь как к части работы. В 2015 году я дрался в Чикаго с Александром Джонсоном. На пресс-конференции он говорит: "Я Александр Великий. Я пришел победить". Здоровый трэш-токинг я поддерживаю, поэтому взял микрофон и сказал: "Если ты Александр Великий, тогда я король Артур и тоже пришел победить". Весь зал смеялся.

Ну, это вы еще по-доброму разошлись. А откуда взялись эти постоянные перебранки с Ковалевым? Даже после победы над Гвоздиком чуть ли не первый вопрос от журналистов про него…

Артур Бетербиев: Это тоже попытка раскрутить бой. Но вообще Ковалев многие вещи придумал. Например, про то, что победил меня в любителях на чемпионате России. Не знаю, откуда он это берет. Бывало, что и мои слова неверно истолковывали, когда я давал интервью с плохим на тот момент английским. Но я не могу назвать Ковалева своим принципиальным соперником. Мне не нужно сводить с ним счеты. Как я уже говорил, без пояса Ковалев мне не интересен. Когда он был чемпионом мира, я предложил ему сразиться. Но тогда он выбрал деньги вместо боя со мной. Но это его выбор. Нет проблем.

К слову, о любителях. У вас есть титулы чемпиона мира, Европы, победителя Кубка мира. Но побороться за олимпийскую медаль не получилось. Это так и осталось мечтой?

Артур Бетербиев: Помню, как с папой смотрели олимпийский турнир по боксу. Я тогда загорелся, мечтал попасть на Олимпиаду, выиграть "золото". Два раза не получилось. После второй неудачи в Лондоне хотел завязывать с боксом. Но не тут-то было. Я очутился в Канаде и начал профессиональную карьеру. Так что ни о чем не жалею.