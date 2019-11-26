Экипаж МКС встретит Новый год без икры

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано встретят Новый год без традиционной черной икры. Она не вошла в состав грузов, которые "Прогресс МС-13" шестого декабря доставит на орбиту.

Но экипаж МКС не останется без деликатесов. В так называемый набор психологической поддержки вошли оливки, фисташки, финики, сушеная клюква, маринованный имбирь, мед, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет. Порадуют космонавтов и фруктами.

В списке - свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, сообщает РИА Новости.