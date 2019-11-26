Искусственный интеллект (ИИ), анализируя биоматериал человека, поможет медикам в постановке диагноза. Этим займется CoBrain-Analytics - платформа для врачей и ученых, на которой будут собраны биометрические данные и медицинские алгоритмы.

Врачи и пользователи вносят в систему результаты анализов, а ИИ на основе алгоритмов анализирует их и предоставляет альтернативное мнение. Вся обработка занимает считаные секунды. "С применением технологий машинного обучения для получения альтернативного мнения не имеет значения, где территориально находится пользователь. Это удобно для людей, живущих в удаленных регионах, у которых не всегда есть возможность оперативно получить заключение", - рассказал "РГ" руководитель проектного офиса CoBrain-Analytics Арсений Поздышев.

По его словам, потенциал мирового рынка в этой сфере оценивается в 10 млрд долларов к 2024 году. Очевидно, что рынок только зарождается и имеет колоссальные перспективы роста. "Сегодня наиболее успешные разработки касаются анализа диагностических изображений, а не биоматериалов. Однако федеральные лабораторные сети активно работают над системами помощи врачу в расшифровке лабораторных исследований. Такие системы поддержки принятия решений - хороший старт для развития ИИ", - полагает Владимир Соловьев, директор по развитию направления "Здравоохранение" компании "Нетрика".

Уже готовы каталоги медицинских сервисов, которые разрабатывались CoBrain-Analytics как самостоятельно, так и совместно с партнерами. На платформе формируются рабочие кабинеты - облачные пространства, где проводят совместные исследования разработчики, врачи и ученые, а также обрабатываются большие объемы медицинских данных. Платформа сотрудничает с биобанками и медицинскими учреждениями России, в которых хранятся образцы ткани, крови, срезы органов. На их основании создаются модели ИИ. А все образцы объединяются в общую базу, к которым ИИ будет обращаться за помощью при принятии решения. "К примеру, для того чтобы понять текущее состояние человека, необходимо провести анализ крови на более чем 150 биомаркеров. Однако для того чтобы выяснить, что для конкретного человека является нормой, понять его предрасположенность к тем или иным состояниям, необходимо провести генетический анализ по еще нескольким десяткам, а то и сотням параметров. А сопоставить всю полученную информацию, чтобы поставить точный диагноз и спрогнозировать риски развития заболеваний, могут единицы очень высококвалифицированных врачей. Поэтому, конечно, системы, которые смогли бы оперировать такими огромными объемами данных - на основе сотен параметров делать прогнозы вероятности развития различных заболеваний, - безусловно, стали бы большим подспорьем, особенно в деле профилактики", - считает Антон Аксенов, генеральный директор Basis Genotech Group.

В 2019 году объем мирового рынка технологий в области здравоохранения вырастет до 1,96 трлн долларов против 1,87 трлн в 2018-м, прогнозирует Frost & Sullivan, а ежегодный темп роста составит 5,1%. По данным исследования Global Healthcare Market Outlook, 2019, рост технологического сегмента в медицине окажет существенное влияние на смежные рынки, такие как анализ больших данных и ИИ.

По словам Поздышева, ИИ не выносит вердикт, а предоставляет "второе мнение". Главным при постановке диагноза по-прежнему остается врач. "Модели искусственного интеллекта - это очень хорошо, но полностью заменить врача и взять на себя право выносить окончательный вердикт по законодательным и этическим нормам невозможно", - подытожил эксперт.