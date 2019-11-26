Смартфон можно разбить или потерять. Именно эти опасения в современной психиатрии называются номофобией - боязнью остаться без мобильного устройства, к которому привык и которое стоит так дорого. Помочь бороться с подобными страхами сегодня готовы не только производители защитных чехлов и стекол для гаджетов, но и страховые компании, предлагающие возместить стоимость смартфона в случае его утраты.

Дела у страховщиков на рынке электроники идут неплохо, о чем свидетельствуют рейтинги бережного отношения к гаджетам. Так, например, специалисты компании "Сбербанк страхование" выяснили, владельцы каких марок телефонов, смарт­фонов и планшетов наиболее трепетно относятся к своим гаджетам. Проанализировав данные о последних 100 тысячах договоров страхования, исследователи пришли к выводу о том, что чаще всего телефоны, смартфоны и планшеты страхуют владельцы мобильных устройств от компаний Apple и Samsung. На каждую из этих марок приходится по 27 процентов от общего количества застрахованных гаджетов. Остальные марки страхуют намного реже.

Есть и другие интересные наблюдения. Выяснилось, что 14 процентов владельцев гаджетов страхуют свои мобильные устройства после дорогостоящего ремонта. По-видимому, таким образом они стараются в будущем избежать неприятностей, которые уже вылились им в копеечку. А вот остальные 86 процентов готовы застраховать свой мобильный сразу же после покупки. Как правило, происходит это после рассказа продавца о том, что можно будет рассчитывать на компенсацию, если гаджет получит повреждение или будет украден.

Полис с сюрпризом

Но все гладко бывает только на бумаге - нередки случаи, когда продавцы стараются не признать тот или иной случай поломки или потери гаджета страховым. По словам юриста Александра Дерендяева, в некоторых случаях отказ от страховых обязательств явно противоречит российскому законодательству.

- Мой клиент приобрел страховой полис, который при необходимости должен был покрыть всю стоимость ремонта дорогого смартфона, - рассказывает он. - Через несколько месяцев наступил страховой случай - у гаджета разбился экран. Клиент отнес устройство в сервис, где его починили, но при этом выставили за ремонт приличную сумму. А как же страховка? В сервисе посчитали ее недействительной, так как покупка была совершена за несколько дней до начала действия полиса. Это утверждение противоречит положениям Гражданского кодекса РФ. Спор удалось урегулировать досудебным соглашением сторон, но на переговоры с сервисом и страховой компанией пришлось потратить много времени.

Есть и другие уловки продавцов. Если прочитать некоторые договоры, то можно, например, обнаружить уточнение, что страховой случай не является действительным, если телефон пострадал на пожаре, который возник при несоблюдении мер безопасности. Стоимость ремонта или замены утонувшего гаджета обязуются возместить, только если поломка произошла вследствие затопления квартиры соседями или ложного включения противопожарных систем тушения огня. Вернуть стоимость украденного смартфона тоже бывает непросто, если в договоре есть уточнения насчет мер предосторожности, например, таких, как хранение в сейфе. На случаи, когда вы сами теряете гаджет, страховка, как правило, не распространяется.

А вдруг упадет!

Дорогой смартфон - хрупкий инструмент, поэтому вместе с ним приобретаются всевозможные средства защиты. Они действительно помогают сохранить гаджет, но иногда продавцы существенно завышают их цену, пользуясь незнанием покупателей. Один знакомый по моей рекомендации купил дорогой смартфон, но как только было сказано волшебное "беру", его натурально взяли в кольцо три продавца-консультанта, расхваливая имеющиеся в наличии бронестекла и чехлы. "Не бери стекло за семьсот, оно в электронном магазине есть по 150 рублей за пару штук. Надо будет только подождать". Но чем больше я старался вывести друга из транса, тем сильнее становились уговоры консультантов. "Возьму, пожалуй. А вдруг упадет!" - решил наконец знакомый. К счастью, его гаджет впоследствии не падал, а вот дорогое бронестекло отклеилось уже через два месяца. Приобретение дорогих защитных приспособлений для мобильного телефона может быть оправдано только в том случае, если они оригинальные, то есть выпущены или рекомендованы самим производителем. Вы сможете быть уверены, что не только размер чехла или стекла подойдет, но и все имеющиеся у гаджета сенсоры и камеры найдут в приобретаемой защите свои пазы и отверстия с точностью до миллиметра. Если речь идет о защитном стекле, то в этом случае вам будет гарантирована хорошая чувствительность тачскрина. Иначе вы рискуете приобрести проблему - каждое нажатие на защищенный экран вам придется делать с ощутимым усилием.

В воде не тонет, в огне не горит

Чего только не делают производители гаджетов, чтобы доказать пользователям - именно их смартфоны самые "неубиваемые". Вот, например, компания Sony одной из первых стала использовать в конструкции своих мобильных телефонов защиту от воды. В дальнейшем моду на "непромокаемость" подхватили и другие известные марки. Сегодня рекламный сюжет, в котором смартфон ожидает своего владельца в банке с водой или на дне бассейна, уже не редкость. Но вместе с новыми возможностями приходят и новые ограничения.

Как-то раз, погрузив влагозащищенный смартфон на несколько секунд в воду на пляже, я понял, что допустил ошибку - гаджет стоимостью более 500 евро выключился и больше никогда не включался. Как оказалось, его уничтожила соленая морская вода: защитные мембраны мобильного устройства были рассчитаны только на пресноводное использование. Производитель честно указал данное ограничение в инструкции по эксплуатации, но все ли читают этот важный документ до конца? На сегодняшний день защитных свойств у мобильных еще прибавилось. Так, например, некоторые компании выпускают смартфоны, которые выдерживают падение на асфальт с высоты нескольких метров и другие экстремальные условия. Если вы станете счастливым обладателем такого, не испытывайте гаджет на прочность. Даже самая надежная техника создается с учетом того, что относиться к ней будут бережно.