Киев мечтает заблокировать "Северный поток-2" с помощью санкций США

На Украине все еще надеются, что проект газопровода "Северный поток-2" в конце концов не будет реализован, хотя большинство политиков и экспертов, в том числе на Западе, признают обратное. Об этом агентству РИА Новости заявили в украинском МИД.

По словам замглавы ведомства Елены Зеркаль, в Киеве очень рассчитывают, что в отношении европейских компаний - участниц сделки начнут действовать санкции Вашингтона, которые, по ее мнению, "могут помочь не допустить запуска" трубы по дну Балтики. Как известно, по ней российский газ пойдет в Европу в обход украинской газотранспортной системы. Ранее стало известно, что американские конгрессмены закладывают на противодействие "Северному потоку-2" отдельный бюджет в рамках расходов на оборону в 2020 году.

Накануне перспективы заключения нового соглашения по транзиту до конца года президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным.