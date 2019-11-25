Путин ответил на звонок Зеленского

Президенты России и Украины провели телефонный разговор - инициатива принадлежала Владимиру Зеленскому. Беседа состоялась в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".

Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Владимир Путин и Владимир Зеленский подробно обсудили вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщили в пресс-службе Кремля.