Косачев отреагировал на слова Джонсона о невмешательстве России в Brexit

"Нам было отрадно увидеть оценку нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что спекуляции в отношении российского вмешательства в референдум по Brexit не находят никакого подтверждения, - цитирует сенатора "Интерфакс". - Мы в этом никогда не сомневались, и хорошо, что это уже подтверждается на уровне главы британского правительства".

Парламентарий выразил надежду, что "и другие сюжеты в наших двусторонних отношениях", которые в России "часто сравнивают с мифами", со временем получат "объективную, честную и справедливую оценку" и перестанут мешать отношениям Москвы и Лондона.

Косачев подчеркнул, что есть много направлений, где их интересы не противоречат друг другу и где Россия и Британия могли бы успешно сотрудничать.

То же касается и межпарламентского взаимодействия двух стран. "Мы знаем, что британский парламент принимал решение о приостановке нашего межпарламентского сотрудничества. Это, конечно же, удел и право наших коллег, но мне кажется, что мы в этом смысле упускаем возможности", - сказал Косачев, добавив, что российские законодатели убеждены в пользе парламентский дипломатии и всегда готовы возобновить диалог.