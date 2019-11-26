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26.11.2019 17:45
Рубрика: Власть

Косачев отреагировал на слова Джонсона о невмешательстве России в Brexit

Текст: Галина Мисливская
В Москве приветствуют заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что подозрения во вмешательстве России в референдум по Brexit не нашли подтверждения. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встрече с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Нам было отрадно увидеть оценку нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что спекуляции в отношении российского вмешательства в референдум по Brexit не находят никакого подтверждения, - цитирует сенатора "Интерфакс". - Мы в этом никогда не сомневались, и хорошо, что это уже подтверждается на уровне главы британского правительства".

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
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Парламентарий выразил надежду, что "и другие сюжеты в наших двусторонних отношениях", которые в России "часто сравнивают с мифами", со временем получат "объективную, честную и справедливую оценку" и перестанут мешать отношениям Москвы и Лондона.

Косачев подчеркнул, что есть много направлений, где их интересы не противоречат друг другу и где Россия и Британия могли бы успешно сотрудничать.

То же касается и межпарламентского взаимодействия двух стран. "Мы знаем, что британский парламент принимал решение о приостановке нашего межпарламентского сотрудничества. Это, конечно же, удел и право наших коллег, но мне кажется, что мы в этом смысле упускаем возможности", - сказал Косачев, добавив, что российские законодатели убеждены в пользе парламентский дипломатии и всегда готовы возобновить диалог.

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