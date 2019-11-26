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26.11.2019 11:45
Рубрика: Происшествия

Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров

Текст: Иван Петров
Федеральная служба охраны (ФСО) в четверг, 28 ноября, проведет в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории учения. Об этом во вторник сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Отмечается, что это будет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений, и он пройдет во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими госорганами.

"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.

При этом, обращают в ведомстве внимание, учениями будет охвачена значительная часть не только территории Кремля, но и Красной площади, Александровского сада и Васильевского спуска.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Москве
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В связи с этим 28 ноября в период с 14:30 до 21:00 доступ посетителей на Красную площадь, Васильевский спуск и в Александровский сад будет ограничен. Для прохода на вечерний концерт в Государственном Кремлевском Дворце будет предусмотрен проход граждан со стороны средней части Александровского сада, отметили в ФСО, добавив, что только "по билетам и приглашениям".

Напомним, в конце ноября 2018 года переполох в столице вызвали появившиеся над Кремлем вертолеты, несущие люльки с людьми. Оказалось, что это выполнение одного из этапов тех самых ежегодных учений.

Аналогичные учения проводились и в ноябре 2017 и 2016 годов. В 2016 году они были посвящены предотвращению проникновения на территорию Кремля беспилотников.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСО
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