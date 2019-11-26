Лукашенко вручил награды самой успешной команде десятилетия

Стало доброй традицией, отметил Лукашенко, встречаться во Дворце Независимости, чтобы высказывать слова благодарности тем, кто прославляет Беларусь, удивляет весь мир. "С каждого турнира, включая Олимпийские игры, белорусы возвращаются с медалями", - констатировал он, напомнив блестящее выступление команды на II Европейских играх, на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где белорусы в очередной раз доказали, что сегодня им нет равных в мире. "Завоевав 14 медалей, шесть из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли".
Президент тепло поблагодарил спортсменов за яркие незабываемые эмоции, которые они подарили всем любителям спорта, особо отметив экипаж байдарки-двойки - Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. "В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета", - констатировал он.
Медалью "За трудовые заслуги" президент наградил тренера-преподавателя Михаила Аземшу, старших тренеров Николая Банько и Геннадия Галицкого. Медали также были вручены спортсменам-инструкторам национальной команды Марине Литвинчук и Ольге Худенко. Благодарность от имени главы РБ объявлена восьми спортсменам и представителям тренерского состава за профессиональное мастерство, значительный личный вклад в обеспечение высококвалифицированного медицинского и фармакологического обслуживания спортсменов национальной команды.
Орден Национального олимпийского комитета был вручен Владимиру Шантаровичу за выдающиеся спортивные достижения и исключительные заслуги в развитии олимпийского движения. А диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" получил из рук президента спортсмен-инструктор национальной команды Артем Козырь.
Высказав слова восхищения талантом и мастерством спортсменов, президент в очередной раз дал понять, что атлеты всегда должны соревноваться - прежде всего - ради победы. "Как можно соревноваться за деньги? Я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки. Если нет результата, что можно сказать людям", - задал прямой вопрос Лукашенко.
Современный спорт, с сожалением констатировал он, в последнее время напоминает скорее войну без правил. "Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) - это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой ", - с горечью заметил белорусский руководитель. Он привел в пример прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. По мнению Лукашенко, спортсмена привлекли "за какую-то мелочь". "Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил, где в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь", - подчеркнул он.
Правда, любая медаль имеет две стороны. Вот и во время награждения героев спорта Лукашенко рассказал, как дал "зеленый свет" Дарье Домрачевой на прописку в Пекине. Героиня белорусского биатлона, многократная олимпийская чемпионка просила разрешить ей уехать в Китай, чтобы тренировать сборную Поднебесной. "Не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в чем-то другом. Они поехал с супругом, и ничего страшного. Если будет результат, китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли", - убежден президент.
Как уже информировал "СОЮЗ", в начале осени Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален подписали контракт с олимпийским комитетом КНР и готовят сборную к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.