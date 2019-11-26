Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокации в Идлибе

В российском министерстве обороны заявили о готовящейся инсценировке авиаударов с применением химических боеприпасов в Сирии. За провокацией, по сообщениям Минобороны, стоят боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в России экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") совместно с организацией "Белый каски".

В 30 километрах на северо-восток от Идлиба были замечены неизвестные в сопровождении вооруженных боевиков, а также три грузовых автомобиля. В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой, передает РИА Новости.

В настоящее время в городе отбирают жителей для участия в провокационных съемках, изображающих последствия авиационных ударов и применения химических боеприпасов.

Российская сторона публично предоставляла доказательства наличия связей сил Гражданской обороны Сирии, так называемых "Белых касок", с террористическими формированиями. Ранее президент США Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 миллиона долларов "Белым каскам".