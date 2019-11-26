Пушков назвал противоречивым заявление минэкономики Украины по газу

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра экономики Украины Алексея Оржеля касательно транзита газа из России. Политик назвал в Twitter позицию украинского министра противоречивой и призвал определиться, что важнее для Киева - контракт с "Газпромом" или иски к российской компании.

Оржель заявил, что подписание договора с "Газпромом" на транспортировку российского газа является для Киева "абсолютным приоритетом". Однако глава минэкономики страны равно настаивает на неприемлемых для России условиях.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявления руководства "Нафтогаз Украины" о том, что компания настаивает на заключении нового транзитного контракта между ней и "Газпромом", отвечающего европейским правилам. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что "Украина постоянно находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт".

Действующий контракт "Газпрома" с Киевом истекает 31 декабря 2019 года. Напомним, что 18 ноября "Газпром" сформулировал свое предложение Киеву о продлении существующего контракта на транзит углеводородов через украинскую территорию или заключении нового соглашения сроком на один год. Условием этого является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств. На текущий момент сумма исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому" выросла до 12 миллиардов долларов США.