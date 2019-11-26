Путин указал "Газпрому" направить Киеву предложение по новому контракту

"Газпром" по указанию президента направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину, заявил журналистам глава компании Алексей Миллер после встречи с президентом, в которой также принял участие глава Минэнерго Александр Новак.

Украина переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем, отметил Миллер. В частности, там должен быть создан независимый сертифицированный газотранспортный оператор. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки.

"Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее", - объяснил глава "Газпрома".