В Ярославле задержана экс-директор департамента госжилнадзора

В Ярославле по подозрению в присвоении и растрате задержана бывший директор регионального департамента государственного жилищного надзора.

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, в 2017 году женщина фиктивно трудоустроила в департамент знакомого, который должностные обязанности не исполнял, но зарплату получал. С апреля 2017 года по июль 2019 года он "заработал" здесь около одного миллиона 100 тысяч рублей.

В СК сообщили, что по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ярославской области, против экс-директора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Напомним, в конце августа 2019 года следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении еще двух сотрудников указанного департамента - работавшего на тот момент заместителя директора и бывшего заместителя директора. По данным следствия, чиновники неоднократно получали взятки от главы двух управляющих компаний Ярославской области. Именно после этих событий руководитель департамента госжилнадзора уволилась со своей должности.