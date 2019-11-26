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26.11.2019 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле задержана экс-директор департамента госжилнадзора

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле по подозрению в присвоении и растрате задержана бывший директор регионального департамента государственного жилищного надзора.

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, в 2017 году женщина фиктивно трудоустроила в департамент знакомого, который должностные обязанности не исполнял, но зарплату получал. С апреля 2017 года по июль 2019 года он "заработал" здесь около одного миллиона 100 тысяч рублей.

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В СК сообщили, что по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ярославской области, против экс-директора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Напомним, в конце августа 2019 года следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении еще двух сотрудников указанного департамента - работавшего на тот момент заместителя директора и бывшего заместителя директора. По данным следствия, чиновники неоднократно получали взятки от главы двух управляющих компаний Ярославской области. Именно после этих событий руководитель департамента госжилнадзора уволилась со своей должности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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