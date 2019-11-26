Число пострадавших при наезде автобуса на дом в Уфе выросло до семи

В башкирской госавтоинспекции сообщили подробности аварии, произошедшей утром 26 ноября в Уфе. По уточненным данным, при наезде вахтового автобуса на пятиэтажный дом пострадали семь человек. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В региональном ГИБДД также уточнили, что в аварию попал автобус "КАвЗ", который обслуживает одну из организации Уфы. За рулем был 57-летний водитель. Мужчина рассказал сотрудникам ГИБДД, что ехал по своей полосе, но в какой-то момент ему пришлось резко вывернуть руль, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его микроавтобусом "ГАЗель". В итоге вахтовый автобус съехал с дороги и наехал на жилой дом.

Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку, возбуждено административное расследование.