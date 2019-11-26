В Омске возбудили дело после падения второклассницы из окна школы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников школы № 82 города Омска. Их подозревают в халатности.

Ученица второго класса оказалась взаперти в школьной библиотеке. Девочка заглянула в нее на перемене, чтобы выбрать книжку. Библиотекарь не заметила ребенка из-за стеллажей и ушла по своим делам, закрыв дверь на ключ. Когда прозвенел звонок на урок, школьница начала кричать и стучать в двери, чтобы привлечь внимание. Но ее никто не услышал.

- Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка выпала из окна второго этажа школы, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Школьницу госпитализировали с кататравмой и компрессионным переломом одного из позвонков. В настоящее время в школе идет внеплановая проверка департамента образования.

- Будет рассмотрен вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении директора школы, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - К библиотекарю уже применены меры дисциплинарного взыскания в виде выговора, она предупреждена об ответственности за соблюдение мер безопасности.