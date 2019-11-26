В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек

Сотрудники силовых структур задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево.

Здесь проживал Курейша Картоев - подозреваемый в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму регионального МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию села, обыски прошли по нескольким адресам.

Напомним, 18 ноября суд заочно арестовал Курейшу Картоева. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия. Сейчас он объявлен в международный розыск.