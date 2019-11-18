Предполагаемый убийца главы центра "Э" Ингушетии арестован заочно

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она пояснила, что мера пресечения судом избрана по ходатайству следствия. И уточнила, что Картоеву следственным органом заочно уже предъявлено обвинение по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - за незаконный оборот оружия. Он объявлен в международный розыск. И грозит по таким обвинениям долгий срок заключения вплоть до пожизненного.

По данным спецслужб, подозреваемый является членом влиятельной религиозной общины по прозвищу "Коля". Также известно, что обвиняемому 46 лет, он уроженец Ингушетии. Предположительно, после совершения преступления Картоев скрылся на автомобиле. А 5 ноября выехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва-Хасавюрт. Где он находится сейчас - неизвестно.

Напомним, преступление произошло 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник расстрелял братьев Эльджаркиевых. Брат Ибрагима, Абдулахмед, работал врачом в одной из столичных клиник. По заявлению официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия.

По данным правоохранительных органов, стрелявший также произвел контрольные выстрелы в своих жертв. Мотивы преступления выясняются. Но приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

Оперативники считают, что преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного. В розыск по этому делу были объявлены три человека.