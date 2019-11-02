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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии

Текст: Наталья Козлова
Столичное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства двух мужчин, одним из которых оказался руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

Неизвестный преступник расстрелял людей на улице Академика Анохина в Москве. По неподтвержденной информации, преступление попало на камеры видеонаблюдения. Стрелявший скрылся на темной иномарке.

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На месте преступления уже побывали начальник московской полиции Олег Баранов и глава столичного управления по противодействию экстремизму Олег Ильиных.

Это второе в этом году покушение на Эльджаркиева. В начале года его машину обстреляли из автомата. Тогда тяжелые ранения получили трое полицейских, один из которых позже умер.

На месте преступления до сих пор работают криминалисты столичного СК. Пока найдены только гильзы от патронов калибра 9 мм. Допрашиваются очевидцы, идет работа с камерами видеонаблюдения.

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