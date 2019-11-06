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06.11.2019 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемого в убийстве главы центра "Э" по Ингушетии объявили в розыск

Текст: Елена Мелихова

Один из возможных подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

По данным агентства, личность возможного подозреваемого уже установлена. Не исключено, что он скрывается на территории Ингушетии. Как уточняет "Интерфакс" также со ссылкой на источник, правоохранители ищут 46-летнего уроженца Ингушетии. По словам собеседника агентства, предполагаемый убийца 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва-Хасавюрт. Он может быть вооружен. Источник РИА Новости сообщил, что на мужчину разослана ориентировка среди правоохранителей Северного Кавказа.

Напомним, 2 ноября 2019 года во дворе дома по улице Академика Анохина в Москве были застрелены Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович и его брат. Неизвестный преступник произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. Убедившись, что жертвы мертвы, он скрылся на ожидавшем его автомобиле.

Сотрудниками Главного следственного управления СК по Москве было возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты сутки работали на месте преступления.

Как оказалось, расстрел попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас рассматриваются разные версии произошедшего. Но основная - месть за исполнение служебных обязанностей. В этом году на Эльджаркиева уже совершали покушение. В январе во время возвращения из Чечни в Ингушетию его машину обстреляли из автоматического оружия, однако мужчина не пострадал.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Убийство главы центра "Э" Ингушетии
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