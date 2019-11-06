Подозреваемого в убийстве главы центра "Э" по Ингушетии объявили в розыск

Один из возможных подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, личность возможного подозреваемого уже установлена. Не исключено, что он скрывается на территории Ингушетии. Как уточняет "Интерфакс" также со ссылкой на источник, правоохранители ищут 46-летнего уроженца Ингушетии. По словам собеседника агентства, предполагаемый убийца 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва-Хасавюрт. Он может быть вооружен. Источник РИА Новости сообщил, что на мужчину разослана ориентировка среди правоохранителей Северного Кавказа.

Напомним, 2 ноября 2019 года во дворе дома по улице Академика Анохина в Москве были застрелены Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович и его брат. Неизвестный преступник произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. Убедившись, что жертвы мертвы, он скрылся на ожидавшем его автомобиле.

Сотрудниками Главного следственного управления СК по Москве было возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты сутки работали на месте преступления.

Как оказалось, расстрел попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас рассматриваются разные версии произошедшего. Но основная - месть за исполнение служебных обязанностей. В этом году на Эльджаркиева уже совершали покушение. В январе во время возвращения из Чечни в Ингушетию его машину обстреляли из автоматического оружия, однако мужчина не пострадал.