СК заявил о серьезном прогрессе в раскрытии убийства главы ЦПЭ Ингушетии

Следственный комитет России заявил о серьезном продвижении в расследовании дела об убийстве главы центра "Э" по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которое произошло накануне в Москве. Об этом сообщила официальный представитель ведомстве Светлана Петренко.

По ее словам, уже за первые несколько часов расследования следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию преступления. В частности, определены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, дело передано в центральный аппарат ведомства.

Напомним, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны второго ноября во дворе дома по улице академика Анохина в Москве. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. При этом стрелявший произвел контрольные выстрелы в своих жертв.

Как ранее писала "РГ", правоохранители проверяют девять человек на причастность к убийству. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Отмечается, что Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Его убийцам удалось скрыться из столицы, в розыск объявлены несколько человек. Как сообщает информированный источник "Интерфакса", следствию удалось отследить мобильные телефоны предполагаемых организаторов убийства. По словам собеседника агентства, выявлены три мобильных номера, их владельцев сейчас проверяют. Источник отметил, что преступники, вероятно, готовились несколько недель. Они изготовили дубликаты автомобильных номеров, изучили маршруты движения жертв за пределами республики, а также знали, что Эльджаркиев остановится в Москве дома у брата. По данным агентства, сейчас рассматривается несколько версий убийства - профессиональная деятельность, связанная с ней месть экстремистских групп, а также личные мотивы.

Ибрагим Элдьжаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизма в 2016 году. Под его руководством была пресечена деятельность четырех экстремистских группировок, удалось изъять из оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов. Он был представлен к награде "За отличие в охране общественного порядка".

В начале 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. 12 января он в сопровождении охраны возвращался из Чечни в Ингушетию. В нескольких километрах от пограничного поста его автомобиль догнала LADA Granta, из которой был открыт огонь из автоматов. Тогда трое охранников получили ранения, один из них позднее умер в больнице. Сам Эльджаркиев не пострадал.